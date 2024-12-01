Гвардиола завершил золотую гонку: «Ливерпуль» хлопнул «Манчестер Сити» и оторвался от него на 11 очков

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» в первый день календарной зимы сошлись в матче, который мог по сути решить судьбу чемпионства в Английской премьер-лиге.

«Манчестер Сити» впал в такой кризис, что ни разу не выиграл в ноябре. «Небесно-голубые» с конца октября перед отчётной встречей провели шесть матчей, из которых пять проиграли, а в оставшемся получили ничью 3:3, хотя вели 3:0. Сам Гвардиола не постеснялся признаться, что если «Сити» проиграет «Ливерпулю», то выпадет из чемпионской гонки, потому что отставание от первого места тогда будет одиннадцать очков.

У «Ливерпуля» дела с новым главным тренером в новом сезоне стали складываться весьма неплохо. Время полноценного сравнения Слота с Клоппом не пришло ещё, но сейчас не должно быть у болельщиков «красных» поводов для недовольства.

«Красные» с первых минут начали демонстрировать, кто на «Энфилде» хозяин. Достаточно быстро пошло давление от мерсисайдцев на оборонительные порядки «небесно-голубых». Не секрет же был, что «Сити» в последние недели сам не свой. А если давить туда, где тонко, там должно порваться.

Диас пробил так, что Ортеге было отражать неудобно, – тоже сигнал. Собослаи справа после розыгрыша углового с Макаллистером и навесил на левый угол вратарской, и там ван Дейк головой от дальней штанги отправил мяч в поле. Каркас уже трещал, а сетка ворот «Манчестер Сити» поразилась на следующей минуте – на двенадцатой.

Салах после паса Александера-Арнольда прострелил справа на дальнюю штангу. Мяч просквозил мимо защитников «Манчестер Сити», и Гакпо занёс его в ворота (1:0). Гости продолжали выглядеть варёными. Луис Матеус допустил потерю на левом фланге, Трент подвёл мяч к одиннадцатиметровой отметке, а Гакпо простил визитёров, пальнув выше створа.

Что ещё было до перерыва? Ван Дейк пробил головой – на этот раз не в штангу, а рядом, но всё равно мимо. Трент с подбора после углового чуть не попал в левый угол. Во второй половине тайма «Ливерпуль» атаковал менее активно, а у «Сити» единственный момент возник, когда Рико Льюис с правого полуфланга ударил мимо дальнего угла.

Первый тайм команда Гвардиолы проиграла по владению, однако после перерыва навёрстывала упущенное в этом плане. Впрочем, чудовищные для «Манчестер Сити» ошибки в середине поля никуда не делись. Но хозяева не спешили закрывать интригу. Салах, Трент, Гакпо имели отличные шансы, но били в основном мимо.

Доку, выйдя на замену у «Сити», проявлял активность, однако полезного толку было мало. А «Ливерпуль» сработал как в предыдущем матче, который он провёл против «Реала». Там тоже мерсисайдцы держали счёт скользким, пока не забили второй гол. Только здесь Салах реализовал пенальти – в правый угол. Ортега угадал, но тщетно туда прыгнул. 2:0.

Этот одиннадцатиметровый хозяевам заработал Луис Диас, который вырывался один на один и которого уронил Ортега. Интересно, что ван Дейк, в свою очередь, устроил выход один на один де Брёйне, но там Келлехер отразил удар Кевина с малого расстояния, и никакого пенальти. Может, Гвардиоле стоило отрядить де Брёйне на поле пораньше?

Кёртис Джонс на 90-й минуте мог принести «красным» и крупный счёт, но момент с ударом в ближний угол у него был всё же не стопроцентный. Ортега сделал в том случае что требовалось – отразил мяч. «Ливерпуль» одержал сухую победу над «Манчестер Сити», проигравшим шестой матч из семи последних и выпавшим из чемпионской гонки, по версии Гвардиолы. «Ливерпуль» оторвался от «Сити» на двузначное число очков – на одиннадцать.

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Кирилл Иванцов