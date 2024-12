Гвардиола ответил фанатам «Ливерпуля» на обидную кричалку

В воскресенье вечером «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» проводят матч в рамках тринадцатого тура Премьер-лиги Англии. В концовке игры при счёте 2:0 фанаты мерсисайдской команды стали скандировать обидную кричалку, явно обращаясь к Хосепу Гвардиоле.

Фанаты «Ливерпуля» скандировали название известной песни You're Getting Sacked in the Morning (в переводе – «Тебя уволят утром»).

Гвардиола в ответ показал трибунам «Энфилда» шесть пальцев. Испанец напомнил, что он с «Манчестер Сити» шесть раз выигрывал Премьер-лигу.

«Манчестер Сити» близится к тому, чтобы продлить серию без побед до семи игр.