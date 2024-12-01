Салах повторил рекорд Руни в АПЛ

В воскресенье «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» сражаются в календарном матче Премьер-лиги. Мохамед Салах был заменён на 84-й минуте, сделав своё дело. В первом тайме египтянин отдал роскошный голевой пас на Коди Гакпо, а во втором – забил сам, реализовав одиннадцатиметровый удар.

Теперь на счету Салаха 36 матчей в Премьер-лиге с голами и голевыми передачами. Это повторение рекорда – в своё время Уэйну Руни тоже удавалось достичь отметки в 36 игр с голами и ассистами. На этот интересный факт указывает Squawka.

Чтобы установить новый рекорд, Салаху нужно ещё хотя бы в одном матче АПЛ и забить, и отдать голевой пас.