Эксперты указали на шокирующий факт, подчёркивающий кризис «Манчестер Сити»

В воскресенье в главном матче тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» принимает «Манчестер Сити». Удивительно, но первую попытку удара по воротам «горожане» произвели только на 39-й минуте матча.

Эксперты из Opta подчёркивают, что это самая поздняя попытка удара «Манчестер Сити» в матче Премьер-лиги с апреля 2010 года. Тогда в игре против «Арсенала» «горожане» впервые пробили на 58-й минуте.

Этот шокирующий факт только подчёркивает кризис, в котором оказался «Манчестер Сити». В предыдущих шести матчах во всех соревнованиях команда Хосепа Гвардиолы добилась одной ничьей при пяти поражениях.