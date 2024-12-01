Эмери ответил на вопрос о травме Эмилиано Мартинеса

В воскресенье «Астон Вилла» проиграла в гостях у «Челси» в матче Английской премьер-лиги со счётом 0:3. Голкипер бирмингемской команды Эмилиано Мартинес был заменён уже в перерыве. После игры на вопрос о травме аргентинского футболиста ответил главный тренер «вилланов» Унаи Эмери.

«Мы точно не знаем, что случилось. Надеюсь, что травма не серьёзная. Но сейчас мы не знаем», - сказал Эмери Sky Sports.

На следующей неделе «Астон Вилла» в Премьер-лиге проведёт сразу два матча. Оба будут домашними: 4 декабря команда Унаи Эмери примет «Брентфорд», а 7 декабря – сыграет против «Саутгемптона».