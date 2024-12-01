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«Аморим требователен»: Рэшфорд дал комментарий после крупной победы

01 Декабря 2024 • 19:34 Комментировать
Манчестер Юнайтед
4:0
Эвертон

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд дал комментарий после победы над «Эвертоном» в Премьер-лиге со счётом 4:0.

«Сегодня было не так просто, как показалась. Диалло хорошо справился с контрпрессингом. Игроки должны понимать сильные стороны друг друга, чтобы подпитывать каждого. Над первым голом мы работали вчера. Всегда приятно, когда что-то срабатывает.

Аморим определённо требователен. Он поощряет, когда игрок привносит свои сильные стороны в игру. Надеюсь, мы сможем развивать это. Не стоит слишком радоваться. Мы должны прибавлять каждый день, чтобы соответствовать требованиям тренера», - сказал Рэшфорд BBC Match of the Day.

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