Мареска высказался о победе «Челси» и травме Фофана

В воскресенье «Челси» обыграл «Астон Виллу» с крупным счётом 3:0. После игры комментарий дал главный тренер лондонской команды Энцо Мареска.

«Игра была очень хорошей. Мы хорошо действовали и с мячом, и без мяча. Я очень доволен набором трёх очков.

Травма Фофана? Это мышечная проблема. Похоже, проблема с подколенным сухожилием. Посмотрим, что с ним», - сказал Мареска Sky Sports.

«Челси» занимает третье место в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Следующий матч команда Энцо Марески проведёт 4 декабря – против «Саутгемптона» на выезде. Игра стартует в 22:30 по московскому времени.