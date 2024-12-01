Аморим выразил недовольство игрой «Манчестер Юнайтед» после победы 4:0

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Эвертон» со счётом 4:0, но главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим оказался не в полной мере доволен увиденным на поле.

«Результат хороший, но мы были прагматичны. Мы сделали свою работу – победили – но чувствуется, что нам ещё много нужно сделать. Начали мы хорошо, но «Эвертон» вскоре взял игру под контроль. Мы забили в нужный момент, это изменило игру.

Нельзя просто посмотреть на счёт – нужно смотреть на игру. Это было не хорошее выступление, а выступление в стиле американских горок. У нас были моменты, когда мы были хороши, но были и моменты, когда нам приходилось страдать. Для прогресса нужно время и тренировки. Но да, лучше становиться лучше и при этом побеждать в процессе», - сказал Аморим Sky Sports.