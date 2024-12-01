Аморим прокомментировал победу «Манчестер Юнайтед» 4:0

«Манчестер Юнайтед» в воскресенье разгромил на своём поле «Эвертон» со счётом 4:0. После игры комментарий дал главный тренер «красных дьяволов» Рубен Аморим.

«Это было далеко от идеального выступления. Нам нужно улучшить свою игру, это чувствовалось на поле. «Эвертон» поначалу контролировал игру, и нам было трудно – мы теряли вторые мячи. Игроки решили некоторые проблемы за счёт своего качества. Но это выступление было далёким от идеального. В то же время мы показали хороший результат в сложном матче», - сказал Аморим BBC Match of the Day.

Следующий матч «Манчестер Юнайтед» проведёт уже 4 декабря – против «Арсенала» на выезде.