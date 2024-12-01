При тен Хаге такого не было: «Манчестер Юнайтед» впервые за долгое время выиграл в АПЛ с разницей 4+

Фанаты «Манчестер Юнайтед» счастливы – в первый день зимы их любимая команда в чемпионате Англии разгромила на «Олд Траффорд» «Эвертон» со счётом 4:0. Авторами голов стали Маркус Рэшфорд и Джошуа Зиркзее, которые оформили по дублю.

Статисты из Squawka обратили внимание на интересный факт. «Манчестер Юнайтед» выиграл матч Премьер-лиги с разницей в 4 или более голов впервые с февраля 2021 года. Тогда под руководством Уле Гуннара Сульшева «красные дьяволы» обыграли «Саутгемптон» со счётом 9:0.

При Эрике тен Хага «Манчестер Юнайтед» с разницей 4+ не выигрывал в Премьер-лиге ни разу. Сейчас команду возглавляет Рубен Аморим.