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«Челси» устроил разгром «Астон Вилле»

01 Декабря 2024 • 18:31 Комментировать
Челси
3:0
Астон Вилла
окончен

«Челси» провёл хороший матч с «Астон Виллой» в 13-м туре Премьер-лиги.

На седьмой минуте Марк Кукурелья отобрал мяч на левом полуфланге чужой половины поля у Джейдена Филогена-Байдейса, дальше Джедон Санчо вернул мяч Кукурелье, тот прострелил с рикошетом от оппонента, а Николас Джексон ногой поразил цель с рикошетом от левой штанги - 1:0. Олли Уоткинс с левой стороны вырвался один на один с вратарем и низом пробил мячом прямо во вратаря «Челси». В конце первого тайма по центру несколько передач друг другу зигзагами сделали игроки «Челси», Коул Палмер отдал голевой пас Энцо Фернандесу, с 15 метров положившему мяч ногой в правый угол, - 2:0.

Под конец игры Нони Мадуэке с правого фланга отдал короткий поперечный пас Палмеру, который сместился к центру и шикарно ввинтил мяч в левую девятку - 3:0.

«Челси» делит второе место, соперник - 12-й.

Протокол игры  
Челси3:0Астон Вилла
(1:0) Джексон Николас7'  
(2:0) Фернандес Энцо36'  
(3:0) Палмер Коул83'  
Санчес РобертКайседо МойсесФофана Уэсли 60' (Бадьяшиль Бенуа ( 60') Колвилл ЛевиКукурелья МаркЛавия Ромео 86' (Гюсто Мало ( 86') Фернандес ЭнцоНету ПедруПалмер Коул 86' (Фелиш Жоау ( 86'  89') Санчо Джедон 71' (Нкунку Кристофер ( 71') Джексон Николас 71' (Мадуэке Нони ( 71'  85')
Запасные: Йоргенсен ФилипАдарабиойо ОлуватосинМудрик МихаилВейга Ренату
Мартинес Эмилиано 46' (Ольсен Робин ( 46') Кэш Мэтти  61'Конса ЭзриТоррес Пау IIДинь ЛюкаФилоген-Байдейс Джейден  54' 66' (Дуран Джон ( 66') Камара Бубакар I 62' (Баркли Росс ( 62') Тилеманс ЮриМакгинн ДжонРоджерс Морган 66' (Бэйли Леон ( 66') Уоткинс Олли 84' (Буэндия Эмилиано ( 84')
Запасные: Карлос Диего СантосМатсен ЯнМингс ТайронБогард Ламар
01 декабря. Стадион "Стэмфорд Бридж" (Лондон).
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