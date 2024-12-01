«Челси» устроил разгром «Астон Вилле»

«Челси» провёл хороший матч с «Астон Виллой» в 13-м туре Премьер-лиги.

На седьмой минуте Марк Кукурелья отобрал мяч на левом полуфланге чужой половины поля у Джейдена Филогена-Байдейса, дальше Джедон Санчо вернул мяч Кукурелье, тот прострелил с рикошетом от оппонента, а Николас Джексон ногой поразил цель с рикошетом от левой штанги - 1:0. Олли Уоткинс с левой стороны вырвался один на один с вратарем и низом пробил мячом прямо во вратаря «Челси». В конце первого тайма по центру несколько передач друг другу зигзагами сделали игроки «Челси», Коул Палмер отдал голевой пас Энцо Фернандесу, с 15 метров положившему мяч ногой в правый угол, - 2:0.

Под конец игры Нони Мадуэке с правого фланга отдал короткий поперечный пас Палмеру, который сместился к центру и шикарно ввинтил мяч в левую девятку - 3:0.

«Челси» делит второе место, соперник - 12-й.