«Тоттенхэм» довольствовался ничьей против «Фулхэма»

В 13-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» провёл слабый домашний матч с «Фулхэмом» и не имел перевеса ни в одном важном показателе.

В конце первого тайма Саша Лукич выполнил передачу на Тете, затем мяч полетел на Рауля Хименеса, который пяткой бил в угол ворот, но кипер выручил. Алекс Айуоби мощно бил по воротам, но, увы, перекладина. Джеймс Мэддисон бил штрафной удар низом, но попал мяч в штангу.

Во втором тайме классный черпачок от Тимо Вернера в центр штрафной, и оттуда спокойно расстрелял голкипера Бреннан Джонсон - 1:0. Сразу ответ: очень хороший мяч поймал на ногу Том Кэрни, который получил передачу от Айуоби, после чего нанес выстрел в дальний угол, и мяч влетел впритирку со стойкой - 1:1. Получил Кэрни в итоге сразу красную карточку от рефери за грубый подкат на ровном месте.

«Шпоры» идут на седьмом месте, противник - 10-й.