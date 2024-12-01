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«Тоттенхэм» довольствовался ничьей против «Фулхэма»

01 Декабря 2024 • 18:28 Комментировать
Тоттенхэм
1:1
Фулхэм
окончен

В 13-м туре Премьер-лиги «Тоттенхэм» провёл слабый домашний матч с «Фулхэмом» и не имел перевеса ни в одном важном показателе.

В конце первого тайма Саша Лукич выполнил передачу на Тете, затем мяч полетел на Рауля Хименеса, который пяткой бил в угол ворот, но кипер выручил. Алекс Айуоби мощно бил по воротам, но, увы, перекладина. Джеймс Мэддисон бил штрафной удар низом, но попал мяч в штангу.

Во втором тайме классный черпачок от Тимо Вернера в центр штрафной, и оттуда спокойно расстрелял голкипера Бреннан Джонсон - 1:0. Сразу ответ: очень хороший мяч поймал на ногу Том Кэрни, который получил передачу от Айуоби, после чего нанес выстрел в дальний угол, и мяч влетел впритирку со стойкой - 1:1. Получил Кэрни в итоге сразу красную карточку от рефери за грубый подкат на ровном месте.

«Шпоры» идут на седьмом месте, противник - 10-й.

Протокол игры  
Тоттенхэм1:1Фулхэм
(1:0) Джонсон Бреннан54'  
  67'Кэрни Том (1:1)
Форстер ФрейзерПорро ПедроДрэгушин РадуДэвис БенУдоджи ДестиниСарр Пап Матар 85' (Бергвалль Лукас ( 85') Биссума ИвМэддисон Джеймс 85' (Грэй Арчи ( 85'Лэнкшир Уилл 90') Джонсон БреннанХын Мин СонВернер Тимо 68' (Кулушевски Деян ( 68')
Запасные: Олусеси КаллумУильямс-Барнетт ЛукаРегилон СерхиоОстин БрендонСпенс Джед
Лено БерндТете КенниДиоп ИссаУгелумба КэлвинРобинсон ЭнтониБерге СандерЛукич Саша  57' 62' (Уилсон Гарри ( 62') Айуоби Алекс 86' (Сессеньон Райан ( 86') Смит-Роу Эмиль 86' (Кастань Тимоти ( 86') Нелсон Райс 62' (Кэрни Том ( 62'  83') Хименес Рауль 78' (Родриго Мунис ( 78')
Запасные: Кинг ДжошуаSamuel AmissahБенда СтивенТраоре Адама
01 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".
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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Фулхэм

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