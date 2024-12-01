«Манчестер Юнайтед» спокойно разобрался с «Эвертоном»

«Манчестер Юнайтед» с новым главным тренером провёл календарный матч Премьер-лиги против «Эвертона».

В середине первого тайма по центральной оси прошёл вертикальный пас на ход Бету Гомешу, который ворвался в штрафную площадку, обыграл вратаря, но под прессингом защитника с острого угла на полной скорости не попал в пустые ворота. На левом фланге заработали угловой «красные дьяволы» стараниями Маркуса Рэшфорда, от флажка последовала подача Бруну Фернандеша на линию штрафной площади на Рэшфорда, который с лёта пробил в левый нижний угол, куда бросился голкипер, но мяч угодил в ногу защитника и пошёл в ворота в противоход вратарю - 1:0. В конце первого тайма Фернандеш ворвался на правый край штрафной площади, выманил на себя вратаря и выкатил мяч на Джошуа Зиркзее, которому с нескольких метров надо было просто промахнуться мимо защитника, который находился на линии ворот - 2:0.

Только возобновилась игра, быструю атаку разогнали манкунианцы по центру после классного паса Зиркзее на Амада Диалло, тот отдал передачу к правому углу вратарской площади на ход Рэшфорду, и последний не упустил шанс оформить дубль в этой встрече. В середине тайма убежали в контратаку в формате «2 в 1» манкунианцы, Диалло выманил на себя соперника, после чего выкатил мяч на Зиркзее, а тот с 11 метров спокойно пробил в цель мимо кипера - 4:0.

«МЮ» уже девятый, соперник - 15-й.