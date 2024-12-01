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«Манчестер Юнайтед» спокойно разобрался с «Эвертоном»

01 Декабря 2024 • 18:26 Комментировать (2)
Манчестер Юнайтед
4:0
Эвертон
окончен

«Манчестер Юнайтед» с новым главным тренером провёл календарный матч Премьер-лиги против «Эвертона».

В середине первого тайма по центральной оси прошёл вертикальный пас на ход Бету Гомешу, который ворвался в штрафную площадку, обыграл вратаря, но под прессингом защитника с острого угла на полной скорости не попал в пустые ворота. На левом фланге заработали угловой «красные дьяволы» стараниями Маркуса Рэшфорда, от флажка последовала подача Бруну Фернандеша на линию штрафной площади на Рэшфорда, который с лёта пробил в левый нижний угол, куда бросился голкипер, но мяч угодил в ногу защитника и пошёл в ворота в противоход вратарю - 1:0. В конце первого тайма Фернандеш ворвался на правый край штрафной площади, выманил на себя вратаря и выкатил мяч на Джошуа Зиркзее, которому с нескольких метров надо было просто промахнуться мимо защитника, который находился на линии ворот - 2:0.

Только возобновилась игра, быструю атаку разогнали манкунианцы по центру после классного паса Зиркзее на Амада Диалло, тот отдал передачу к правому углу вратарской площади на ход Рэшфорду, и последний не упустил шанс оформить дубль в этой встрече. В середине тайма убежали в контратаку в формате «2 в 1» манкунианцы, Диалло выманил на себя соперника, после чего выкатил мяч на Зиркзее, а тот с 11 метров спокойно пробил в цель мимо кипера - 4:0.

«МЮ» уже девятый, соперник - 15-й.

Протокол игры  
Манчестер Юнайтед4:0Эвертон
(1:0) Рэшфорд Маркус34'  
(2:0) Зиркзее Джошуа41'  
(3:0) Рэшфорд Маркус46'  
(4:0) Зиркзее Джошуа64'  
Онана АндреМазрауи Нуссаир 56' (Шоу Люк ( 56') Де Лигт Маттейс 56' (Магуайр Гарри ( 56') Мартинес Лисандро  51'Диалло АмадДалот ДиогуМайну Кобби  49' 80' (Маунт Мэйсон ( 80') Каземиро Карлос 66' (Гарначо Алехандро ( 66') Рэшфорд МаркусФернандеш Бруну 66' (Угарте Мануэль ( 66') Зиркзее Джошуа
Запасные: Хёйлунн РасмусАнтониМаласиа ТиреллБайындыр Алтай
Пикфорд ДжорданЯнг Эшли  67' 73' (Паттерсон Нэйтан ( 73') Тарковски Джеймс 82' (О'Брайен Джейк ( 82') Брэнтуэйт ДжерредМиколенко Виталий  39'Дукуре АбдулайГуэйе Идрисса  57' 67' (Мангаля Орель ( 67') Линдстрём Йеспер 67' (Харрисон Джек ( 67') Макнил ДуайтНдиайе ИльманГомеш Бету 67' (Калверт-Льюин Доминик ( 67')
Запасные: Бегович АсмирАрмстронг ХаррисонВиржиния ЖоауКоулмэн Шеймус
01 декабря. Стадион "Олд Траффорд".
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Евро-Футбол.Ру,
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Комментарии (2) Все комментарии
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biz_plan
01 Декабря 2024 в 18:49
Мы думали, что они деревяшки, а оказалось, что надо просто их правильно драть
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Вайнах 06
01 Декабря 2024 в 18:43
Кто смотрел? Как игра?
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