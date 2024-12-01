Бруну Фернандеш стал рекордсменом АПЛ среди португальцев

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» принимает «Эвертон» и громит соперника по ходу второго тайма матча тринадцатого тура чемпионата со счётом 4:0. Полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш стал автором двух ассистов. Как сообщает Squawka, Фернандеш теперь является рекордсменом Английской премьер-лиги по голевым передачам среди португальцев.

Бруну Фернандеш теперь имеет на своём счету 46 голевых передач. На второй позиции идёт Бернарду Силва с 45 ассистами, тройку замыкает Нани с 43 голевыми пасами. На четвёртой строчке располагается Криштиану Роналду, у которого 37 ассистов в Премьер-лиге Англии.