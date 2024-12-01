«Челси» потерял защитника

В воскресенье в рамках тринадцатого тура Премьер-лиги Англии «Челси» принимает «Астон Виллу». На исходе часа игрового времени лондонская команда потеряла защитника – травму получил Уэсли Фофана. Рулевому «пенсионеров» Энцо Мареске пришлось делать перестановку и выпускать на поле Бенуа Бадьяшиля. Пока сложно сказать, насколько серьёзной является травма Фофана. Подробности должны появиться после игры.

Как мы уже сообщали, в перерыве этого матча был заменён вратарь «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес. Судя по всему, чемпион мира тоже получил повреждение.

Следить за игрой «Челси» - «Астон Вилла» можно в текстовой трансляции.