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Вратарь Эмилиано Мартинес не доиграл матч с «Челси»

01 Декабря 2024 • 17:52 Комментировать
Челси
3:0
Астон Вилла
1 1.70 X 4.30 2 4.60
2-й тайм

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был заменён в перерыве воскресного матча Премьер-лиги против «Челси». Судя по всему, Мартинесу понадобилась замена из-за полученной травмы – в первом тайме чемпиону мира оказывали медицинскую помощь.

На второй тайм Унаи Эмери выпустил в рамке ворот Робина Ольсена. После игры наверняка станут известны подробности травмы Мартинеса. Будем следить за новостями.

А за развитием событий в матче английского чемпионата между «Челси» и «Астон Виллой» можно следить в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.

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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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