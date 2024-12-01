Вратарь Эмилиано Мартинес не доиграл матч с «Челси»

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес был заменён в перерыве воскресного матча Премьер-лиги против «Челси». Судя по всему, Мартинесу понадобилась замена из-за полученной травмы – в первом тайме чемпиону мира оказывали медицинскую помощь.

На второй тайм Унаи Эмери выпустил в рамке ворот Робина Ольсена. После игры наверняка станут известны подробности травмы Мартинеса. Будем следить за новостями.

А за развитием событий в матче английского чемпионата между «Челси» и «Астон Виллой» можно следить в подробной текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.