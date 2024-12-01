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Гвардиола оставил Эдерсона в запасе: «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили составы на битву в АПЛ

01 Декабря 2024 • 17:48 Комментировать
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 2.07 X 3.70 2 3.55
Через 0 ч. 38 мин.

В воскресенье вечером в Премьер-лиге пройдёт большой матч – «Ливерпуль» против «Манчестер Сити». Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот включил в стартовый состав таких игроков: Келлехер, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Гравенберх, Макаллистер, Собослаи, Гакпо, Диас, Салах.

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, сделал выбор в пользу следующих футболистов: Ортега, Уокер, Аканджи, Диаш, Аке, Льюис, Гюндоган, Нунес, Бернарду Силва, Фоден, Холанн.

Удивительно, что вратарь Эдерсон оказался в запасе «Манчестер Сити».

Матч между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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