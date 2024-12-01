Фанаты «Манчестер Юнайтед» снова протестуют – теперь против Рэтклиффа

Любители английского футбола наверняка ещё помнят, как фанаты «Манчестер Юнайтед» устраивали протесты против семьи Глейзеров. Она по-прежнему владеет клубом, но после покупки «красных дьяволов» Джимом Рэтклиффом именно он, а точнее – его компания INEOS, рулит делами.

Перед воскресной игрой Премьер-лиги против «Эвертона» фанаты «Манчестер Юнайтед» снова протестовали – теперь уже против Рэтклиффа. Причина протестов заключается в повышении цен на билеты.

«Как и Глейзеры, Рэтклифф – ублюдок», - звучало около стадиона.

Следить за матчем «Манчестер Юнайтед» - «Эвертон» можно в текстовой трансляции.