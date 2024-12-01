«Наполи» нашёл замену Кварацхелии в топ-клубе АПЛ

«Наполи» не может договориться с Хвичей Кварацхелией о продлении контракта, поэтому с высокой долей вероятности грузин будет продан за большие деньги в следующем году. Хвичу слухи связывают с целым рядом топ-клубов, в частности с «Барселоной» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает La Reppublica, в случае ухода Кварацхелии «Наполи» может подписать на позицию вингера Федерико Кьезу. В конце лета итальянец перебрался в «Ливерпуль», но с тех пор он провёл на поле только 78 минут в трёх матчах.

Кьеза имеет мышечные проблемы, и поговаривают, что «Ливерпуль» уже пожалел о подписании 27-летнего игрока. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Федерико в 30 миллионов евро.