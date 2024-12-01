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Перейра сделал заявление, обвинив журналистов

01 Декабря 2024 • 17:12 Комментировать

Полузащитник «Фулхэма» Андреас Перейра сделал заявление в социальных сетях после публикации его слов из интервью.

«Хочу высказаться по поводу опубликованной статьи обо мне. К сожалению, мне приписали высказывания, которые я не делал. Перевод на английский был сделан злобно и неточно, полностью исказив мои слова. В интервью я чётко выразил счастье от того, что я выступаю в «Фулхэме». Я постоянно подчёркивал, что у меня осталось два года по контракта, и что я полностью сосредоточен на работе в клубе», - заявил Перейра.

Ранее в СМИ появились слова Перейры, будто бы он жалеет о срыве трансфера в «Марсель». Футболист якобы отмечал, что Роберто де Дзерби ставит очень красивый футбол.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Марсель Андреас Перейра ещё теги
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