Не только Салах и Трент: Из «Ливерпуля» может уйти ещё один звёздный игрок

В последнее время в прессе много пишут о будущем звёздного Мохамеда Салаха. Сам египтянин недавно заявил, что с учётом отсутствия предложения о продлении контракта он скорее уйдёт из клуба в конце сезона, чем останется. Покинуть клуб может и Трент Александер-Арнольд, которого слухи связывают с «Реалом».

Между тем, Antena 2 рассказывает о неопределённой ситуация с будущим ещё одного звёздного игрока «Ливерпуля» – нападающего Луиса Диаса. Отмечается, то колумбиец хочет более выгодные условия нового контракта по сравнению с теми, которые готов предложить клуб. Переговоры пока зашли в тупик. На этом фоне интерес к Диасу проявляют «ПСЖ» и «Барселона».

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Луиса Диаса в 80 миллионов евро. Его действующий контракт рассчитан до конца сезона 2026/2027.