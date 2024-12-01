«Манчестер Сити» переживает непростой период. В шести последних матчах команда Хосепа Гвардиолы потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью. Как сообщает портал Goal, ссылаясь на Daily Mail, на фоне плохих результатов в раздевалке «горожан» царило напряжение. После ничьей с «Фейеноордом» в Лиге чемпионов, когда «Манчестер Сити» упустил перевес 3:0, игроки в раздевалке бросали предметы и ругались.

«Я не могу в это поверить», - кричал один из игроков.

«Это безумие», - прозвучало из уст второго футболиста.

В воскресенье «Манчестер Сити» сразится с «Ливерпулем». Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.