«Челси» озвучил состав на матч АПЛ против «Астон Виллы»

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги лицом к лицу сойдутся «Челси» и «Астон Вилла». Рулевой лондонской команды Энцо Мареска принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Санчес, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Нету, Кайседо, Лавия, Энцо Фернандес, Санчо, Палмер, Джексон.

Матч между «Челси» и «Астон Виллой» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Челси» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.