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«Челси» озвучил состав на матч АПЛ против «Астон Виллы»

01 Декабря 2024 • 15:27 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1 1.70 X 4.30 2 4.60
Через 0 ч. 44 мин.

В одном из воскресных матчей Английской премьер-лиги лицом к лицу сойдутся «Челси» и «Астон Вилла». Рулевой лондонской команды Энцо Мареска принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Санчес, Фофана, Колвилл, Кукурелья, Нету, Кайседо, Лавия, Энцо Фернандес, Санчо, Палмер, Джексон.

Матч между «Челси» и «Астон Виллой» начнётся в 16:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле стадиона «Стэмфорд Бридж» можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

«Челси» на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси

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ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
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