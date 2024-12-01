Фернандеш и Зиркзее – в основе «Манчестер Юнайтед» на игру с «Эвертоном»

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Эвертон» в календарном матче Премьер-лиги Англии. Наставник «красных дьяволов» Рубен Аморим принял решение выпустить на футбольное поле с первых минут таких футболистов:

Онана, Мазрауи, де Лигт, Мартинес, Далот, Диалло, Майну, Каземиро, Фернандеш, Рэшфорд, Зиркзее.

Нападающий Расмус Хёйлунн, который оформил дубль в матче Лиги Европы против «Будё-Глимт» начнёт игру в запасе.

Стартовый свисток футболисты и зрители на «Олд Траффорд» услышат в 16:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.