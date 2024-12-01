Родри назвал худшего соперника для «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри Эрнандес поделился мнением о лондонском «Тоттенхэме». В недавнем матче АПЛ «горожане» на своем поле разгромно проиграли «шпорам» со счетом 0:4.

«Есть команды, которые являются худшими соперниками. Для «Сити» - это «Тоттенхэм». Они умеют хорошо играть против нас. В прошлом сезоне я впервые выиграл у них. Это было очень сложно», - передает слова испанца FourFourTwo.

После 12 туров чемпионата Англии подопечные Хосепа Гвардиолы занимают третье место в турнирной таблице. В ближайшем поединке «Манчестер Сити» на выезде сыграет против «Ливерпуля». Матч пройдет на «Энфилде» 1 декабря и начнется в 19:00 по московскому времени.