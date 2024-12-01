«Арсенал» может потратить 150 миллионов на двух игроков

Лондонский «Арсенал» нацелился на приобретение двух футболистов. По сообщениям Sky Sports, «канониры» хотят заполучить в свои ряды хавбека «Милана» Тиджани Рейндерса.

Кроме того, английский топ-клуб намерен усилить атакующую линию. В сфере интересов «Арсенала» находится центрфорвард «Ньюкасла» Александр Исак. За шведского нападающего лондонцы готовы заплатить около 100 миллионов. Стоимость Рейндерса оценивается в 50 миллионов евро.

В чемпионате Англии «Арсенал» провел 13 поединков. Подопечные Микеля Артеты набрали 25 баллов и занимают второе место в таблице. Лондонцы отстают от лидирующего «Ливерпуля» на шесть очков.