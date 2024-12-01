«Ливерпуль» хочет перехватить защитника у «Манчестер Юнайтед»

Венгерский защитник Милош Керкез, выступающий в Английской премьер-лиге за «Борнмут», может перейти в более сильный клуб, информирует Caught Offside.

По данным источника, в подписании 21-летнего футболиста заинтересован «Ливерпуль». Соперником «красных» в борьбе за Керкеза является «Манчестер Юнайтед». «Борнмут», в свою очередь, готов продать игрока за 48 миллионов евро.

Милош связан контрактом с «Борнмутом» до середины 2028 года. Его трансферная стоимость составляет 20 миллионов евро.

В текущем сезоне защитник провел 13 матчей, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.