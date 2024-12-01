Салах может объединиться с Месси и Суаресом

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может сменить туманный Альбион на США. По данным Caught Offside, в подписании звездного египтянина заинтересован «Интер Майами».

Боссы американского клуба собираются сделать форварду выгодное финансовое предложение, если он решит покинуть мерсисайдцев по окончании сезона-2024/2025. Также в подписании Салаха заинтересованы клубы из чемпионата Саудовской Аравии.

Напомним, что цвета «Интер Майами» защищает аргентинский нападающий Лионель Месси.

В текущем сезоне Салах провел 19 поединков, записав на свой счет 12 забитых мячей и десять голевых передач. Его рыночный ценник – 55 миллионов евро.