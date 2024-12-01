«Ливерпуль» близок к продлению контракта со звездой команды

Руководство «Ливерпуля» ведет активные переговоры с защитником Виргилом ван Дейком о пролонгации сотрудничества. В последнее время стороны значительно продвинулись в этом вопросе, рапортует TBR Football.

По данным источника, официально о новом контракте между сторонами может быть объявлено до конца текущего месяца. За мерсисайдский коллектив ван Дейк выступает с 2017 года.

В текущем сезоне нидерландский защитник провел 17 поединков, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 30 миллионов евро.