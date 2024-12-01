Салах может сменить «Ливерпуль» на другой суперклуб

В «ПСЖ» задумались над подписанием новой звезды в атаку. По данным El Nacional, руководство парижского гранда хочет заполучить в свои ряды форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха.

Президент чемпиона Франции Нассер Аль-Хелаифи приложит максимум усилий, чтобы заполучить звездного египтянина. Парижский гранд готов платить Салаху порядка 40 миллионов евро в год.

Срок трудового договора между Мохамедом и «Ливерпулем» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Салах провел 12 поединков, в которых отметился десятью забитыми мячами и шестью забитыми мячами.