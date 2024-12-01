«Ювентус» выбрал форварда на замену Влаховичу

Форвард английского «Испвича» Лиам Делап может перебраться в итальянский чемпионат. Согласно сообщениям The Mirror, в подписании 21-летнего футболиста заинтересован туринский «Ювентус».

Итальянский гранд рассматривает Делапа в качестве потенциальной замены сербу Душану Влаховичу. В стане «старой синьоры» не уверены, что форвард останется надолго в команде, несмотря на подписание нового трудового соглашения. Конкурентами «Юве» в борьбе за Лиама считаются «Манчестер Юнайтед» и лондонский «Челси».

В текущем сезоне Делап провел 14 поединков, записав на свой счет шесть забитых мячей и одну голевую передачу. Его трансферный ценник составляет 15 миллионов евро.