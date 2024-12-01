Сака высказался после победы «Арсенала» 5:2

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака поделился впечатлениями от поединка с «Вест Хэмом» в рамках 13-го тура чемпионата Англии.
«Это был веселый матч, мы смогли забить много мячей. Мне все понравилось. «Арсенал» сейчас в хорошей форме, мы получаем наслаждение от футбола. Команда набрала обороты. Мы уверены в себе и будем использовать это в следующих матчах», - передает слова полузащитника пресс-служба «канониров».
Напомним, что «Арсенал» разгромно обыграл «молотобойцев» на выезде со счетом 5:2. Подопечные Микеля Артеты набрали 25 баллов и занимают второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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