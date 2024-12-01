Сака высказался после победы «Арсенала» 5:2

«Это был веселый матч, мы смогли забить много мячей. Мне все понравилось. «Арсенал» сейчас в хорошей форме, мы получаем наслаждение от футбола. Команда набрала обороты. Мы уверены в себе и будем использовать это в следующих матчах», - передает слова полузащитника пресс-служба «канониров».