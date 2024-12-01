Колвилл: «Мне было бы страшно играть против нынешнего «Челси»

Центральный защитник «Челси» Леви Колвилл впечатлён игрой своей команды.

Коллектив Энцо Марески занимает пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 22 набранными очками. Отставание от «Арсенала», идущего вторым, составляет три очка при одном матче в запасе.

«Мне было бы страшно играть против нас. То, как мы разбиваем соперников и сколько моментов создаём, – это просто поразительно. Матч с «Астон Виллой» – прекрасная возможность устроить шоу для болельщиков и одержать победу. Тренер вселил в нас уверенность», – сказал в интервью Daily Mail Колвилл.

Поединок «Челси» – «Астон Вилла» состоится в воскресенье, его начало запланировано на 16:30 по московскому времени.