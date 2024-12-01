Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Колвилл: «Мне было бы страшно играть против нынешнего «Челси»

01 Декабря 2024 • 07:01 Комментировать
Челси
...
Астон Вилла
1 1.70 X 4.30 2 4.60
Через 8 ч. 25 мин.

Центральный защитник «Челси» Леви Колвилл впечатлён игрой своей команды.

Коллектив Энцо Марески занимает пятую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 22 набранными очками. Отставание от «Арсенала», идущего вторым, составляет три очка при одном матче в запасе.

«Мне было бы страшно играть против нас. То, как мы разбиваем соперников и сколько моментов создаём, – это просто поразительно. Матч с «Астон Виллой» – прекрасная возможность устроить шоу для болельщиков и одержать победу. Тренер вселил в нас уверенность», – сказал в интервью Daily Mail Колвилл.

Поединок «Челси» – «Астон Вилла» состоится в воскресенье, его начало запланировано на 16:30 по московскому времени.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Энцо Мареска Астон Вилла Леви Колвилл ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Декабря
07:01
Колвилл: «Мне было бы страшно играть против нынешнего «Челси»
02:35
Челси - Астон Вилла: где смотреть прямую трансляцию онлайн
30 Ноября
23:37
«ПСЖ» и «Челси» могут обменяться звёздными игроками 1
12:17
Бесплатный прогноз и ставка на матч Челси — Астон Вилла АПЛ — 1 декабря 2024
29 Ноября
23:07
Ставка и прогноз на точный счёт матча Челси – Астон Вилла АПЛ — 1 декабря 2024
27 Ноября
00:49
Абрахам оценил уровень нынешнего «Челси»
25 Ноября
16:06
Форвард «Челси» думает о смене клуба 1
06:36
«Челси» готов заплатить 150 млн евро за двух игроков «Барселоны» 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ АСТОН ВИЛЛА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Анчелотти высказался о Мбаппе после поражения «Реала» Директор «Ростов Арены» назвал сумму ущерба стадиону от Станковича Головин заявил, что не перейдёт в «Зенит» из-за Соболева Романцев прокомментировал решение Карпина по Дзюбе Боссы «Реала» предали тренера, у Зидана появилось неожиданное место работы, а Неймар вернётся в топ-клуб: в главных слухах недели Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Салахе и Мбаппе Модрич прокомментировал поражение «Реала» от «Ливерпуля» Месси обратился к «Барселоне» В «Реале» нашли проблему Мбаппе Только один человек в «Реале» хотел купить Мбаппе
Впервые за 15 лет! «Ливерпуль» обыграл «Реал» в матче с двумя нереализованными пенальти «Барселона» - «Лас-Пальмас»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Ливерпуль» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:0 Третья неудача подряд: «Барселона» умудрилась проиграть «Лас-Пальмасу» «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ипсвич» в дебютном матче Аморима У «Реала» большие проблемы: почему «королевский» клуб оказался в кризисе, и что делать, чтобы выправить ситуацию Кто подставил «Реал» в Англии: три футболиста, из-за которых «короли» без шансов проиграли «Ливерпулю» «Зенит», «Спартак» или «Краснодар»: Суперкомпьютер назвал чемпиона РПЛ Наумов назвал главную проблему «Зенита», которая может помешать команде стать чемпионом Гвардиола шестой матч без победы! «Манчестер Сити» за 15 минут упустил преимущество в три мяча над «Фейеноордом»
Спортивные новости
«Трактор» взял верх над «Автомобилистом» в КХЛ «Салават Юлаев» разобрался со «Спартаком» в КХЛ СКА в гостях выиграл результативную перестрелку у «Амура» Гол Окулова принёс ЦСКА победу над «Динамо» в КХЛ «Автомобилист» справился с «Авангардом» в КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.12.24 в 16:30
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Эвертон Эвертон
1.54 4.20 5.40
Видео
01.12.24 в 16:30
Челси Челси
Астон Вилла Астон Вилла
1.81 4.10 3.70
Видео
01.12.24 в 16:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Фулхэм Фулхэм
1.47 4.70 5.60
Видео
01.12.24 в 19:00
Ливерпуль Ливерпуль
Манчестер Сити Манчестер Сити
2.34 3.85 2.65
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Декабря
07:01 · Англия. Премьер-лига
Колвилл: «Мне было бы страшно играть против нынешнего «Челси»
06:32 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил, считает ли «Ливерпуль» фаворитом матча с «Манчестер Сити»
06:12 · Англия. Премьер-лига
Фоден поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем»
05:55 · Англия. Премьер-лига
Известный инсайдер оценил вероятность перехода Зиркзее из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»
05:37 · Англия. Премьер-лига
Аморим рассказал, чем его впечатлил Маласиа
02:08 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – о проблемах «Манчестер Сити»: «Я плохо сплю» 1
01:40 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не исключает уход из «Манчестер Сити», несмотря на продление контракта 1
00:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» – единственная команда АПЛ без набранных очков в ноябре 1
00:05 · Англия. Премьер-лига
Сарри: «Я мог остаться в «Челси»
30 Ноября
23:37 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги: «Мы заслужили забить два гола, а пропустить пять – нет»
23:37 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» и «Челси» могут обменяться звёздными игроками 1 слухи
23:29 · Англия. Премьер-лига
Артета высказался о форме Сака
23:20 · Англия. Премьер-лига
Тимбер – о победе над «Вест Хэмом»: «Весёлый матч»
23:15 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин прокомментировал кризис «Манчестер Сити»
23:12 · Англия. Премьер-лига
Артета дал комментарий после крупной победы «Арсенала» над «Вест Хэмом»
22:53 · Англия. Премьер-лига
Сака находится в 10 ассистах от рекорда АПЛ – впереди 25 туров
22:52 · Англия. Премьер-лига
Сака – о голевых действиях: «Наибольшее удовольствие я получаю от побед»
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» повторил достижение «Манчестер Сити» 87-летней давности
22:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» победил, забив 5 мячей «Вест Хэму» ещё в первом тайме
21:51 · Англия. Премьер-лига
Слот лестно высказался о «Манчестер Сити»
21:45 · Англия. Премьер-лига
Матч «Вест Хэм» – «Арсенал» стал лишь четвёртым в истории АПЛ с 7 забитыми голами в первом тайме
21:29 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» и «Арсенал» забили семь голов за первый тайм
21:18 · Англия. Премьер-лига
Только три игрока достигали показателя в 10 ассистов в АПЛ быстрее, чем Сака
21:11 · Англия. Премьер-лига
Полная доминация: «Арсенал» забил «Вест Хэму» четыре гола за 25 минут
21:07 · Англия. Премьер-лига
Троссар не забивал в АПЛ более двух месяцев
Все новости