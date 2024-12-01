Гвардиола ответил, считает ли «Ливерпуль» фаворитом матча с «Манчестер Сити»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о раскладах перед выездным матчем Премьер-лиги с «Ливерпулем».

«Красные» выиграли десять из 12 поединков чемпионата – они уверенно лидируют в турнирной таблице. «Манчестер Сити» проиграл три последние встречи в АПЛ, а во всех турнирах не побеждает уже на протяжении шести матчей.

«Мы всегда считались фаворитами на «Энфилде», но никогда не побеждали – исключением стала лишь одна игра, прошедшая без болельщиков [победа 4:1 в 2021 году]. В этом плане мало что меняется. Конечно, мы не фавориты», – передаёт City Report слова Гвардиолы.

В случае поражения в воскресенье отставание «Сити» от «Ливерпуля» увеличится до 11 очков.