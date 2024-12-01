Фоден поделился ожиданиями от матча с «Ливерпулем»

Полузащитник «Манчестер Сити» Фил Фоден рассказал, чего ждёт от матча против «Ливерпуля».

Команда Хосепа Гвардиолы подходит к важнейшему матчу на «Энфилде» с действующей серией из шести подряд игр без побед. «Ливерпуль», напротив, набрал великолепную форму и уверенно лидирует в таблице Премьер-лиги. В случае победы в очной битве «красные» увеличат отрыв от «горожан» до 11 очков.

«Игра в «Манчестер Сити» подразумевает определённые ожидания – не думаю, что в воскресенье что-то изменится. То, что в последнее время мы показываем неудачные результаты, не меняет ситуацию. Мы должны отправиться туда и победить. Мы обязаны одержать победу в этой игре – с такими мыслями нужно выходить на поле.

Футбол – старая весёлая игра, случиться может что угодно. Сейчас «Ливерпуль» очень силён, но судить пока рано», – приводит City Xtra слова Фодена.