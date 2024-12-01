Известный инсайдер оценил вероятность перехода Зиркзее из «Манчестер Юнайтед» в «Ювентус»

«Ювентус» считается одним из главных претендентов на форварда «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее.

Нидерландец не слишком ярко проявляет себя в Англии, поэтому в прессе ведутся слухи о возможном возвращении игрока в Италию уже в январское трансферное окно. На днях появились известия о том, что «Ювентус» уже связался с окружением 23-летнего нападающего.

«Переход Зиркзее в «Ювентус»? Для «Манчестер Юнайтед» этот вопрос не является актуальным. Рубен Аморим только пришёл в команду, и он хочет посмотреть на игроков, чтобы решить, кто из них будет выходить в основе, а кто – нет. На сегодняшний день Зиркзее не выставлен на продажу», – поведал инсайдер Джанлука ди Марцио.

Джошуа Зиркзее отметился одним голом и двумя ассистами в 18 играх за «красных дьяволов». Летом футболист был куплен у «Болоньи» за 42,5 млн евро.