Аморим рассказал, чем его впечатлил Маласиа

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим похвалил защитника Тирелла Маласию, недавно вернувшегося после тяжёлой травмы.

25-летний футболист вышел в стартовом составе «красных дьяволов» в поединке Лиги Европы против «Будё-Глимт» (3:2). Для нидерландца это был первый матч за «Манчестер Юнайтед» более чем за полтора года – он отсутствовал из-за травм и осложнений.

«Маласиа был очень хорош в четверг. Он не играл больше года, и я горжусь тем, как смело он обращался с мячом», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Аморима.

В воскресенье манкунианцы сыграют на своём поле с «Эвертоном» в рамках Премьер-лиги. Встреча стартует в 16:30 по московскому времени.