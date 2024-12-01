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Гвардиола – о проблемах «Манчестер Сити»: «Я плохо сплю»

01 Декабря 2024 • 02:08 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 2.07 X 3.70 2 3.55
Через 15 ч. 42 мин.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как переживает трудности команды.

Недавно «горожане» выдали самую длительную серию поражений при испанском наставнике – пять проигрышей подряд. В последнем матче Лиги чемпионов против «Фейеноорда» серию удалось прервать (3:3), однако это вряд ли можно расценивать как успех – особенно если учесть, что до 75-й минуты английский гранд вёл со счётом 3:0.

«Нравится ли мне решать эти проблемы? Нет, совсем нет, – отвечает Гвардиола. – Мне не нравится это. Я плохо сплю», – цитирует City Report рулевого.

В воскресенье «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Ливерпулем», уверенно лидирующим в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола

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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
01 Декабря 2024 в 03:04
В АПЛ у всех тренеров проблемы со сном. Здесь ни в одной игре не дадут расслабиться.
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