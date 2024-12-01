Гвардиола не исключает уход из «Манчестер Сити», несмотря на продление контракта

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола допускает, что может покинуть клуб по собственному желанию.

Совсем недавно испанец продлил контракт с «горожанами» до середины 2027 года. Прямо сейчас команда переживает непростые времена: уже шесть матчей без побед во всех турнирах, причём в пяти случаях верх брали соперники.

«Я сижу здесь не только из-за того, чего мы достигли в прошлом, а ещё и потому, что я по-прежнему счастлив, всё ещё хочу попробовать добиться успеха. Если это изменится, я бы не хотел оставаться. Я не хочу ощущать, что я – проблема. Не хочу оставаться только из-за контракта», – приводит City Xtra слова Гвардиолы.