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«Ливерпуль» – «Манчестер Сити»: Ориентировочные составы на топовый матч чемпионата Англии

01 Декабря 2024 • 09:45 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 2.07 X 3.70 2 3.55
Через 8 ч. 32 мин.

В тринадцатом туре Английской премьер-лиги «Манчестер Сити» повстречается на выезде с «Ливерпулем». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд на этот матч.

«Ливерпуль»: Келлехер, Робертсон, ван Дейк, Джо Гомес, Александер-Арнольд, Макаллистер, Гравенберх, Кёртис Джонс, Гакпо, Луис Диас, Салах.

«Манчестер Сити»: Эдерсон (вр), Гвардиол, Аканджи, Диаш, Уокер, Гюндоган, Рико Льюис, Бернарду Силва, де Брёйне, Фоден, Холанн.

У «Ливерпуля» травмированы либо под вопросом вратарь Алиссон Бекер, полевые игроки Костас Цимикас, Конор Брэдли, Ибраима Конате, Федерико Кьеза.

В лазарете «Манчестер Сити» находятся Родри Эрнандес, Матео Ковачич, Оскар Бобб; под вопросом появление на поле в составе гостей Джона Стоунса и Жереми Доку.

В предыдущем туре АПЛ «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» (3:2), а «Манчестер Сити» оказался разгромлен «Тоттенхэмом» (0:4).

После этого команды сыграли в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Там «Манчестер Сити» не удержал победу над «Фейеноордом» (3:3), «Ливерпуль» поверг мадридский «Реал» (2:0).

Если «Манчестер Сити» проиграет предстоящий матч «Ливерпулю», то отстанет от него на одиннадцать очков. По словам Хосепа Гваордиолы, это ознаменует собой конец борьбы его команды за золото АПЛ.

Матч «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» пройдёт сегодня, 1 декабря, на «Энфилде». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция будет проведена здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Манчестер Сити

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ЛИВЕРПУЛЬ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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Комментарии (1) Все комментарии
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NOBODY
01 Декабря 2024 в 10:08
матч не может быть топовым, если играет только одна ТОПовая команда, в данном случае Ливерпуль
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