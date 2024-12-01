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«Манчестер Сити» – единственная команда АПЛ без набранных очков в ноябре

01 Декабря 2024 • 00:25 Комментировать (1)
Ливерпуль
...
Манчестер Сити
1 2.07 X 3.70 2 3.55
Через 17 ч. 16 мин.

«Манчестер Сити» провёл аномально провальный ноябрь.

«Горожане» уступили «Борнмуту» (1:2), «Брайтону» (1:2) и «Тоттенхэму» (0:4) в чемпионате, а между делом потерпели крупное поражение в Лиге чемпионов от лиссабонского «Спортинга» (1:4). В заключительном поединке месяца команда Хосепа Гвардиолы наконец-то не проиграла, но явно не была довольна – ничья 3:3 с «Фейеноордом» при преимуществе в три гола до 75-й минуты.

Любопытно, что «Манчестер Сити» остался единственной командой, так и не набравшей очков в ноябрьских матчах Премьер-лиги, отмечает WhoScored. «Астон Вилла» и «Лестер» также провалили месяц, но смогли набрать по одному баллу.

В первый день декабря действующие чемпионы проведут выездную встречу с действующим лидером таблицы – «Ливерпулем».

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Комментарии (1) Все комментарии
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Отец Иппатий
01 Декабря 2024 в 00:31
А нафига им очки, если все равно их снимут после судебного разбирательства и ... здравствуй Чемпионшип...
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