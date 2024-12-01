Сарри: «Я мог остаться в «Челси»

Итальянский рулевой Маурицио Сарри вновь вспомнил, как покидал лондонский «Челси».

Наставник провёл в Англии всего один сезон (2018/19), после чего вернулся на родину, приняв предложение «Ювентуса».

«Я мог остаться в «Челси». Я хотел вернуться в Италию, потому что ситуация в «Челси» была непростой. Я редко связывался с Абрамовичем, в клубе не было спортивного директора, но моё решение уйти всё равно было ошибкой. Было бы лучше остаться.

Мы заняли третье место в АПЛ, вышли в финал Кубка лиги и выиграли Лигу Европы. Команда провела много хороших матчей. Конечно, случались и катастрофы, как в играх с «Манчестер Сити» и «Борнмутом», но если мы попали в четвёрку, то, наверное, мой футбол неплохо работал», – сказал в интервью Sun Sport Сарри.