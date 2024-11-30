Лопетеги: «Мы заслужили забить два гола, а пропустить пять – нет»

Наставник «Вест Хэма» Хулен Лопетеги прокомментировал разгромное поражение от «Арсенала» (2:5).

«Я разочарован первым таймом. Мы заслужили свои два гола, а «Арсенал» не заслужил пять. Считаю, что нам не повезло с судейскими решениями, потому что первый гол был забит с нарушением правил. Конечно, мы должны были сыграть лучше в обороне, но радует, что команда проявила характер и боролась до последнего», – цитирует Лопетеги BBC MOTD.

После 13 туров «Вест Хэм» занимает 14-е место в турнирной таблице Английской премьер-лиги, отрыв от зоны вылета составляет всего лишь шесть зачётных баллов.