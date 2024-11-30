«ПСЖ» нацелился на форварда лондонского «Челси» Кристофера Нкунку.

Игрок недоволен своим положением в команде Энцо Марески: итальянский наставник редко выпускает француза в основе в Премьер-лиге, предпочитая наигрывать того в Лиге конференций и Кубке лиги. По данным TBR Football, «ПСЖ» заинтересован в возвращении своего воспитанника и готов предложить в обмен своего нападающего Рандаля Коло-Муани, также получающего недостаточно игровой практики.

Кристофер Нкунку делал первые шаги в футболе именно в парижском клубе, а в 2019 году был продан в «РБ Лейпциг». Ценник 27-летнего форварда на портале Transfermarkt – 65 млн евро. 25-летний Коло-Муани оценивается в 40 млн евро.