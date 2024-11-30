Артета высказался о форме Сака

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о форме вингера Букайо Сака после победы над «Вест Хэмом» (5:2).

«Он очень стабилен, регулярно забивает и отдаёт голевые передачи, способен играть большое количество матчей, так что Букайо действительно хорош.

Борьба за чемпионство? Мы должны были выполнить свою работу сегодня, здорово, что получилось сделать это убедительно. Завтра мы просто насладимся матчем между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити» — это будет красивый футбол», — цитирует Артету Sky Sports.

«Арсенал» поднялся на промежуточное второе место, но может опуститься на строчку ниже в случае победы «Манчестер Сити» над «Ливерпулем».