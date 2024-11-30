Тимбер – о победе над «Вест Хэмом»: «Весёлый матч»

Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер прокомментировал гостевую победу над «Вест Хэмом» (5:2).

«Это был весёлый матч. Мы забили много голов, а забивать много голов – это всегда весело. Мы показали действительно классный футбол, сейчас нам просто нужно сохранить эту динамику, потому что на неделе предстоит очень сложный матч против «Манчестер Юнайтед». У нас широкий выбор игроков, думаю, что мы это показали, задействовав разных футболистов в последние две недели», – цитирует Тимбера Sky Sports.

Стоит отметить, что «Арсенал» забил пять голов ещё в первом тайме, во второй половине встречи зрители голов не увидели.