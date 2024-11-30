Артета дал комментарий после крупной победы «Арсенала» над «Вест Хэмом»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после разгромной победы над «Вест Хэмом» (5:2).

Команды забили семь голов в первом тайме, зато после перерыва зрители так и не увидели взятий ворот. В составе гостей отличились Габриэль дос Сантос, Леандро Троссар, Мартин Эдегор, Кай Хаверц и Букайо Сака, авторами голов «молотобойцев» стали Аарон Уан-Биссака и Эмерсон Палмьери.

«Это было безумие, мы так здорово провели начало матча. Мы должны уметь управлять игрой – сегодня это удалось. Позади две сложнейшие игры, и забить в них столько голов – большое достижение», – передаёт BBC слова Артеты.