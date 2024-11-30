Сака находится в 10 ассистах от рекорда АПЛ – впереди 25 туров

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака может замахнуться на рекорд Английской премьер-лиги по результативным передачам.

23-летний англичанин дважды ассистировал товарищам по команде в матче с «Вест Хэмом» (5:2), а однажды смог забить сам. По прошествии 13 туров чемпионата на счету Саки уже десять результативных передач – для повторения рекорда АПЛ необходимо оформить ещё столько же за оставшиеся 25 туров. Соответственно, чтобы стать единоличным рекордсменом, лидеру атаки «канониров» нужно отдать ещё 11 голевых пасов в нынешней кампании.

Напомним, действующий рекорд принадлежит Тьерри Анри и Кевину де Брёйне – 20 ассистов за сезон в Премьер-лиге.