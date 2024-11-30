Сака – о голевых действиях: «Наибольшее удовольствие я получаю от побед»

Вингер «Арсенала» Букайо Сака, отметившийся забитым голом и двумя голевыми передачами в матче с «Вест Хэмом» (5:2), пообщался с журналистами.

«Я получаю огромное удовольствие от голевых передач и забитых мячей, но самая большая радость от побед. Нам нужно продолжать сохранять такую форму. Конечно, последние три игры показывают, что мы вернулись», – цитирует Сака Sky Sports.

23-летний Сака, являющийся воспитанником «Арсенала», сыграл 11 матчей за лондонский клуб в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги, забил четыре гола и отдал восемь голевых передач. Действующее соглашение Сака с «канонирами» рассчитано до 30 июня 2027 года, а его трансферная стоимость оценивается в 140 миллионов евро.