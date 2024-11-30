Кейн предложил отменить Рождество в АПЛ: зачем это нужно игроку

Капитан сборной Англии Гарри Кейн предложил внести существенные изменения в календарь Английской премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает слова Кейна и пытается понять, что за ними стоит.

По примеру Бундеслиги

Летом 2023 года Гарри Кейн отважился на новый шаг в своей карьере. На протяжении долгих лет форвард выступал исключительно в родной Англии, но затем он принял предложение «Баварии». В Германии Кейн столкнулся с чем-то новым, благо, много времени на адаптацию ему не понадобилось – Гарри забивал и продолжает забивать помногу.

В немецком футболе Кейн впервые в жизни узнал, что такое полноценный зимний перерыв. В рождественско-новогодний период в Бундеслиге не играют, и Гарри находит в этом большую пользу для футболистов. Кейн хочет, чтобы в Английской премьер-лиге было то же самое.

«В прошлом году у меня был первый в карьере опыт продолжительного зимнего перерыва. Это действительно помогло мне восстановиться в трудный период. Жаль, что в Премьер-лиге такого перерыва нет. Думаю, нужна дискуссия о календаре», - сказал Кейн.

Стоит сказать, что немецкие команды уходят на зимние каникулы перед Рождеством и отдыхают несколько недель. Первый тур года в Бундеслиге проводится ближе к середине января.

Отменить футбольное Рождество

Английский футбол известен невероятно напряжённым графиком в конце декабря – начале января. Несмотря на жалобы игроков и тренеров, в этом отрезке есть какой-то свой шарм. Формально Boxing Day отмечается 26 декабря, но в футбольном мире так обычно называют весь рождественско-новогодний период матчей в Англии. Плотность игр в это время зачастую зависит от обычного календаря – от того, на какой день недели выпадает западное Рождество и так далее. Иногда прямо вплотную идут три тура, а иногда и четыре.

Если брать нынешний сезон, то плотность игр будет не слишком высокой. Важным показателем является то, что ни у одной команды не будет ситуации, когда она будет проводить матч через один день на второй, то есть, например, 27 и 29 декабря. А 31 декабря в АПЛ вообще играть не будут, что не может не удивлять фанатов со стажем.

Итак, Кейн предлагает по примеру Бундеслиги не играть в рождественско-новогодний период. Каковы шансы, что к капитану сборной Англии прислушаются? Нулевые. В Англии очень трепетно относятся к традициям, а проводить много матчей в праздники на стыке годов – одна из традиций. Англичане с трудом отменили переигровки в Кубке Англии – скромные клубы до сих пор возмущены, ведь их лишили дополнительного заработка. Представить, что футбольное Рождество в виде Boxing Day отменят, практически невозможно.

На перерыв, даже непродолжительный, в другой отрезок зимы Английская премьер-лига тоже вряд ли пойдёт. Надо понимать, что пример Бундеслиги Англии не подходит. В чемпионате Германии выступает 18 команд, а не 20, то есть там проводится на четыре тура меньше. Плюс в Германии нет Кубка лиги, а в Англии в этом турнире даже не могут договориться об отмене ответных матчей в полуфиналах, что странно, ведь на всех остальных стадиях всё решается в одной игре. Традиции, как вы понимаете, превыше всего. Не стоит забывать и о том, что в Лиге чемпионов теперь появились два дополнительных тура общего этапа, которые проводятся в конце января.

Зачем Кейну пауза в АПЛ

За словами Гарри Кейна может стоять не просто забота о благополучии футболистов в родной Англии. Поговаривают, что Кейн в будущем планирует вернуться в Премьер-лигу. Об этом в прессе писали уже после перехода в «Баварию». Мол, Гарри поиграет несколько лет в другой стране, узнает вкус трофеев, а затем вернётся, чтобы замахнуться на рекорд Алана Ширера. Кейн является вторым лучшим бомбардиром в истории Премьер-лиги с 213 голами. Больше наколотил только Ширер – 260 голов.

Чтобы побить рекорд Ширера, Кейну нужно вернуться в АПЛ и забить ещё 48 голов. Для уровня чемпионата Англии это внушительная цифра, и Гарри точно понадобится не один и, наверное, не два сезона. Всё-таки экс-форвард «Тоттенхэма» вернётся на родину уже не таким молодым – следующим летом ему исполнится 32. Наверное, если Кейн снова будет играть в АПЛ, то в 33-34 года или ещё позже. В таком возрасте восстанавливаться гораздо сложнее, и перерыв посреди сезона однозначно помог бы Гарри, желающему обойти Ширера и войти в историю АПЛ. Вот только зимние каникулы в Англии организовать сложно.

Александр Тихий